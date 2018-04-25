2.Küme U-19’da gol yağmuru

Maşukiye, Kadıköy karşısında tam 10-1 galip gelirken, diğer maçta Büyük Derbentspor, Başiskele Damlar’ı, gol düellosu şeklinde geçen maçta tam 5-3 mağlup etti. Yarın da 3 maç var ve G Grubu’na ait… Günün programı ise şöyle…

TAVŞANCIL –Ç.OVA FATİHSPOR 19.00 S.GÜN(TAVŞANCIL)

TRAKYA SPOR-D.KALE BAYRAM. 19.15 METİN OKTAY STADI

Ç.GÜMÜŞ-HİDROPAKS G.TAYFUN 19.15 ŞEKERPINAR STADI