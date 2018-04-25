2.Küme U-19’da gol yağmuru

Maşukiye, Kadıköy karşısında tam 10-1 galip gelirken, diğer maçta Büyük Derbentspor, Başiskele Damlar’ı, gol düellosu şeklinde geçen maçta tam 5-3 mağlup etti. Yarın da 3 maç var ve G Grubu’na ait… Günün programı ise şöyle…
TAVŞANCIL –Ç.OVA FATİHSPOR 19.00 S.GÜN(TAVŞANCIL)
TRAKYA SPOR-D.KALE BAYRAM. 19.15 METİN OKTAY STADI
Ç.GÜMÜŞ-HİDROPAKS G.TAYFUN 19.15 ŞEKERPINAR STADI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz