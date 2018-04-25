Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde son bir haftada 2 ayrı uygulama gerçekleştirildi. Polisin düzenlediği uygulamalar kapsamında, meydana gelebilecek asayişe müessir olayları ile muhtemel terör eylemlerinin önlenebilmesi, eğlence mekanlarında ve çevresinde bulunan vatandaşların rahat ve huzurunun sağlanması amacıyla Asayiş, TEM, Narkotik, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin katılımı ile İzmit İlçesinde gerçekleştirilen “İyi Eğlenceler” uygulamasında 4 işyerinde 100 şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Ruhsatsız ve TAPDK belgesiz faaliyet gösteren ve çalışanların kimlik bildiriminin yapmayan 1 iş yeri hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca 55 adet alkollü içeceğe de el konuldu. Parklarda meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Yunus Timleri, Mobil Park, Narkotik Motorize timleri, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımı ile Dilovası, Darıca ve İzmit İlçelerinde bulunan parklarda ‘‘Parklar Berkemal” adı altında uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda 10 parkta 223 şahıs sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 1 aranan şahıs yakalandı.
Bugün 12:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:08 TSİ )
Kocaeli’de uygulamalar alalıksız devam ediyor
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama ve denetimler aralıksız devam ediyor.
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Bugün 12:06 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz