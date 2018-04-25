Kocaeli’de uygulamalar alalıksız devam ediyor

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde son bir haftada 2 ayrı uygulama gerçekleştirildi. Polisin düzenlediği uygulamalar kapsamında, meydana gelebilecek asayişe müessir olayları ile muhtemel terör eylemlerinin önlenebilmesi, eğlence mekanlarında ve çevresinde bulunan vatandaşların rahat ve huzurunun sağlanması amacıyla Asayiş, TEM, Narkotik, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin katılımı ile İzmit İlçesinde gerçekleştirilen “İyi Eğlenceler” uygulamasında 4 işyerinde 100 şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Ruhsatsız ve TAPDK belgesiz faaliyet gösteren ve çalışanların kimlik bildiriminin yapmayan 1 iş yeri hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca 55 adet alkollü içeceğe de el konuldu. Parklarda meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Yunus Timleri, Mobil Park, Narkotik Motorize timleri, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımı ile Dilovası, Darıca ve İzmit İlçelerinde bulunan parklarda ‘‘Parklar Berkemal” adı altında uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda 10 parkta 223 şahıs sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 1 aranan şahıs yakalandı.