Saadet Partisi seçim çalışmalarına başladı

Saadet Partisi (SP) İl Kadın Kolları İl Divanı ve eğitim toplantısı dün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıyaSP İl Kadın Kolları BaşkanıReyhan Şengün’ün yanı sıra SP İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Şennur Altınbayrak, Tanıtma Başkanı Betül Uludağ, ilçe kadın kolları başkanı ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN İMZA TOPLANACAK

İl Divan toplantısında konuşan SP İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Şennur Altınbayrak, “Değişime 59 gün kaldı. Seçim takvimi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Seçim takvimi sürecinde talimatlara uygun ve etkili çalışmalarabaşlamalıyız. 4-8 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı adayımız için imza toplayacağız. Önce listelerimiz hazırlanmalı. 4 günde yapılacak imza kampanyasında ilk gün 100 bin sayısına ulaşacağız. Sandıklara sahip çıkmalıyız. Karargah sistemine geçtik. Seçim çalışmalarına hazır bir şekilde giriyoruz. Ziyaret edilecek kadrolarımız tespit edeceğiz. Tespit işlemini 4 kademede yapacağız” dedi.

SP’Yİ MECLİSE TAŞIYACAĞIZ

Toplam 750 kişilik ekip ile çalışıyoruz diyen Altınbayrak, “Bu süreçte zamanımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Seçmenlere ulaşarak yol haritamızı nokta atışı yapacak şekilde düzenlemeliyiz. Mahalle buluşmalarında 2 bin kişiye ulaştık ve bu kişileri tek tek ziyaret ettik. Bunlara 2’nci kez ziyaret gerçekleştireceğiz ve oyların inşallah Saadet Partisi’ne mühürleyeceğiz. İnşallah Saadet Partisini meclise taşıyacağız” açıklamalarında bulundu.

SEÇİME 1.KULVARDA GİRDİK

SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Hızlandırılmış planlı ve baskın seçim açıklandı ve bizler de baskın bir seçim çalışmasına hazırladık. İktidar OHAL’de seçime gitmeye karar verdi. Hukuksuz, kuralsız bir seçim kararı alındı. İktidarın bu seçimi kazanmaya yönelik değil de kaybetmemeye yönelik olduğunu gösteriyor. İktidar büyük bir korku ve panik havası içinde. SP bütün seçimlerde aldığı oy oranlarına bakmaksızın, aldığı yenilgilerine bakmadan 24 Haziran seçim yarışlarına birinci kulvarda girmiştir. Seçim hazırlık çalışmalarını buna göre yapacağız. Bir tek oyun dahi hesabını yapacağız. 60 Gün boyunca en kutlu mücadeleyi vereceğiz” dedi.

ATTIĞIMIZI VURACAĞIZ

Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli diyen Şengün, “Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız. Her kesime gideceğiz. Attığımızı vuracak şekilde bu çalışmaları yapacağız. Kaybedecek zamanımız yok. Önümüzdeki seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayımız belli olacak. Herkesin iç itirazı hakkıdır ama dışarıya karşı eylem birliği ile bu zaferi kazanacağız. İlçe başkanlarının vereceği komutlara uygun olarak tüm ziyaretlerimizi yapacağız. Ani kararlar alınacak ve hepsine uymaya hazır olacağız” şeklinde konuştu.