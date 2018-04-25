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“Transferi açmak için mücadele ediyoruz” diyen yönetimin camiadan bir isteği var

24 Nisan 1966’da kurulan Kocaelispor’un 52. kuruluş yıldönümüne denk gelen günde bir araya gelen Kocaelisporlular hep birlikte yol haritasını belirledi.

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24 Nisan 1966’da kurulan Kocaelispor’un 52. kuruluş yıldönümüne denk gelen günde bir araya gelen Kocaelisporlular hep birlikte yol haritasını belirledi. Transfer yasağının kalkmasının şart olduğu yönünde birleşen Yeşil Siyahlılar, yönetimin geçmiş dönemde kulübün ne kadar borçlandırıldığı ile ilgili de bilgilendirildi.

MESAJLAR VERİLDİ

İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada alacaklılar tek tek açıklanırken, son 10 yılda borçları nedeni ile zor günler geçiren tarihi kulüpler ile Kocaelispor’un yaşadığı ve ülke genelinde ses getiren olumsuzluklar slayt gösterimi şekilde aktarıldı. Söz alan Yeşil Siyahlı taraftarlardan Nebi Gönenç “Olumsuzlukları gösteriyorsunuz ancak Kocaelispor’un tarihinde çok önemli zaferler var. Onları da keşke paylaşsaydınız” diyerek sitem etti.

SÜPER VE BANK ASYA DÖNEMLERİ

Transfer yasağını kaldırmak için çalışmaların yapıldığını belirten yöneticilerden Mesut Volkan Sezgin “55 alacaklının 35’i ile görüşme yaptık. Bize çok yardımcı olanlar var. Yılmaz Vural, Ahmet Dursun gibi isimler Kocaelispor’a destek vermek istiyor, arkadaşlarını devreye sokuyor. Kalan 20 alacaklı ile de 2 hafta içinde görüşülecek” dedi. Yönetimin camiadan isteği transfer konusunda aşırı algı yaratılmaması ve sabırlı olunması şeklindeydi. Görevde kaldıkları 4 yılda kulübü borçlandırmadıklarını belirten Yeşil Siyahlı yönetim, özellikle Süper Lig ve o zamanki adı ile Bank Asya Ligi’ndeki yanlış transfer politikasının aşırı borçlanmaya neden olduğunu belirtti.

MUAMMER ÇELİK ÇOK SİNİRLENDİ

Günün en hararetli anında eski başkanlardan Muammer Çelik, kendi döneminde sahte para skandalı ile gündeme gelen Fuat Donay’ın fotoğrafının paylaşılmasına sinirlendi. Çelik, Abhaz İnşaat şirketinden Kocaelispor’a 3 milyon lira aktardığını, görevde kaldığı sürede Kocaelispor’da en iyi şekilde başkanlık yaptığını söyledi ve “Bu fotoğrafı paylaşmamalıydınız. Başkanlığımda çok zor günler geçirdim, her şeyim elimden alındı, bir gün ağlamadım. Tefeciler beni tehdit etmeye devam ediyor. Hiç önemli değil, bu işler telefonla olmaz. Ben buradayım, İzmit’teyim. Kocaelisporlu doğdum, Kocaelisporlu ölürüm” dedi.

Bugün 12:10 TSİ - Spor

Muhabirler : Ahmet Akay , Erdem Övüç

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