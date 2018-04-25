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Mahmut Civelek aday adayı olacak mı?

AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek’in aday adayı olması bekleniyor.

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AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek’in aday adayı olması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Mahmut Civelek’in önümüzdeki günlerde aday adaylığını açıklayacağı belirtiliyor. Civelek görevi 2015’te mevcut il Başkanı Şemsettin Ceyhan’a devretmiş ve yine aday adayı olmuştu.

MAHMUT CİVELEK KİMDİR?

1969 Kullar doğumlu olan Mahmut Civelek, ilk ve ortaokulu Kullar'da, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde, yüksek tahsilini ise İTÜ. Uçak Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 1994 yılında kurduğu Filiz A.Ş.'ninYönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Ayrıca Ayışığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği kurucularından olup uzun süre başkanlığını yaptı. AKP’nin Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Civelek 2004-2009 yılları arasında Kullar Belediye Başkanlığı yaptı. 2011 yılında tekrar İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 10 Şubat 2011 tarihinde Kocaeli İl Başkanlığı'na atandı. 2015 Ocak ayı sonunda bu görevini Şemsettin Ceyhan'a devretti ve AKP Milletvekili aday adayı oldu.

Bugün 12:39 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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