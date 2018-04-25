U-13’lerde gaz kesmek yok

Bayram tatili boyunca bol bol maç yapan minikler, yarın da akşam mesaisine çıkacaklar. Okuldan çıkıp, statlara koşacak miniklerin tüm maçları A Grubu’na ait ve hepsi de saat 19.00’da başlayacak. Program şöyle…
BLD.DERİNCESPOR-İZMİT G.B. DERİNCE SUNİ ÇİM
ŞİRİNTEPE SPOR-Y.KANDIRA AVNİ KALKAVAN
KARTEPE SUADİYE-D.BİRLİK ARSLANBEY STADI
MERT SPOR-ÇEN.PLAJYOLU CEPHANELİK STADI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz