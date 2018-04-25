U-13’lerde gaz kesmek yok

Bayram tatili boyunca bol bol maç yapan minikler, yarın da akşam mesaisine çıkacaklar. Okuldan çıkıp, statlara koşacak miniklerin tüm maçları A Grubu’na ait ve hepsi de saat 19.00’da başlayacak. Program şöyle…

BLD.DERİNCESPOR-İZMİT G.B. DERİNCE SUNİ ÇİM

ŞİRİNTEPE SPOR-Y.KANDIRA AVNİ KALKAVAN

KARTEPE SUADİYE-D.BİRLİK ARSLANBEY STADI

MERT SPOR-ÇEN.PLAJYOLU CEPHANELİK STADI