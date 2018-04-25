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Bugün 12:47 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:51 TSİ )

2.Küme A’da iki maç yarın

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde dün gece mesaisinden sonra yarın akşam da iki maç var ve her ikisi de A Grubu’na dahil.

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Her iki maç da 19.15’te başlayacak.

Program şöyle…

ACISU BLD.SPOR  MAP.KAVAKLI               DERBENT STADI

Y.Y.BARBAROS-ÇAYIRTEPE GENÇLİK      KÖRFEZ ESENTEPE

Bugün 12:47 TSİ - Spor

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