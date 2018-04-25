2.Küme A’da iki maç yarın

Her iki maç da 19.15’te başlayacak.
Program şöyle…
ACISU BLD.SPOR MAP.KAVAKLI DERBENT STADI
Y.Y.BARBAROS-ÇAYIRTEPE GENÇLİK KÖRFEZ ESENTEPE
Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde dün gece mesaisinden sonra yarın akşam da iki maç var ve her ikisi de A Grubu’na dahil.
Her iki maç da 19.15’te başlayacak.
ACISU BLD.SPOR MAP.KAVAKLI DERBENT STADI
Y.Y.BARBAROS-ÇAYIRTEPE GENÇLİK KÖRFEZ ESENTEPE
Bugün 12:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz