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Yarım kalan Köseköy Kavşağı, tekrar ihaleye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işi yarım bıraktığı için müteahhit ile sözleşmesi feshedilen Köseköy Köprülü Kavşak ve battı-çıktı ihalesini gerçekleştirdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki projeleri uygulamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği Köseköy Kavşağı projesi ile yan yollarda düzenleme yaparak D-100 trafiğini transit bir hale getiriyor. Tünel geçişli köprülü kavşak şeklinde yapılacak projeyle bölgedeki trafik ışıkları ortadan kalkarak, araçların kesintisiz ulaşımı sağlanacak. Daha önce ihaleyi alan firmanın işi tamamlayamaması nedeniyle gerçekleşen ihaleye 6 firma teklif verdi.

6 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı projenin tamamlanmasını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 6 firma teklif sundu. En düşük teklifi 41 milyon 881 bin 500 TL ile YAFA Mühendislik verirken, en yüksek teklif 52 milyon 500 bin TL ile ES Endüstriyel Yapı’dan geldi. Projeyi üstlenecek firma kavşağı 210 gün içerisinde tamamlayacak.

20 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ D-100

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı, TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak.

110 METRE TÜNEL

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel(dal-çık) 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışma kapsamında dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek.

Firmalar ve Teklifler

YAFA Mühendislik 41.881.500,00 TL

MEHMET AKSEKİLİ  43.623.000,00 TL

İLKE YAPI 44.055.900,00 TL

HALDIZ İNŞAAT 48.196.312,11 TL

SİMGE MAT MADEN 49.379.514,74 TL

ES ENDÜSTRİYEL 52.500.000,00 TL

Bugün 12:59 TSİ - Ekonomi

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