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Tuzla-Çayırova bağlantı yolu ihalesi yapıldı

İstanbul- Kocaeli sınırında yer alan Şifa Mahallesi’ne Şekerpınar yolu üzerinden bağlantı yapılacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova ile Tuzla Şifa Mahallesi arasında köprü ve bağlantı yolları yapacak. Projeye göre yeni geçiş köprüsü ve bağlantı yolları ile Şifa Mahallesi ve Çayırova’nın batı mahallelerinin ana yollara ulaşımı kolaylaşacak. Mevcutta Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi Çayırova arasının bu sorunu çözülecek.

3 FİRMA TEKLİF ERDİ

Projenin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. İhaleye üç firma teklif verdi. En düşük teklifi 12 milyon 712 bin TL ile Güneş Yol İnşaat+Kar Asfalt ortaklığı verirken, en yüksek teklif 13 milyon 900 bin TL ile Egecan AŞ’den geldi. Komisyonun belirleyeceği yüklenici firma projeyi uygulayacak. İhaleyi kazanan firma projeyi 210 gün içerisinde tamamlayacak.

E-80’E BAĞLANTI SAĞLANACAK

Şu anda Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri buradan Çayırova ve İzmit şehir merkezlerine ulaşım sağlıyor. Yeni projeyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey güney yönlü ulaşım gerçekleştirilebilecek. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmına yapılacak olan geçiş köprüsü ve bağlantı yolları Şifa Mahallesi ile Çayırova Özgürlük Mahallesi’nin ulaşımlarını rahatlatacak.

İKİ KÖPRÜ

Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü imalatı yapılacak. Proje ile 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yeni yapılacak yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollara 11 bin 725 ton asfalt serilecek.

Firmalar Teklifler

Güneş Yol İnşaat+Kar Asfalt 12 milyon 712 bin TL

Ayhanlar Yol Asfalt 12 milyon 949 bin TL

Egecan AŞ 13 milyon 900 bin TL

Bugün 13:02 TSİ - Ekonomi

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