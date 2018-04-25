Kazada ölen sürücünün organları umut olacak

Anadolu Otoyolu Dilovası Dilderesi Viyadüğünde 17 Nisan 2018 günü feci bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Boyacı idaresindeki 41 AAB 044 plakalı otomobil, başka bir otomobille yarışırken orta şeritte bulunan Ramazan Ceylan isimli sürücünün kullandığı 33 TN 872 plakalı tırı makas atarak geçmeye çalışırken kontrolden çıkarak tıra sağdan çarpmış, tır ise dengesini kaybederek solunda seyir halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Mücahit Tunçbilek (37) idaresindeki 34 LHM 59 plakalı minibüse çarpmıştı.

Protokol eşleri yaralanmıştı

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır ve minibüs orta refüje uçarak her iki şerit arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze’de bir programa katılmak için yola çıkan ve protokol eşlerini taşıdığı öğrenilen minibüste bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ile birlikte vali yardımcısı ve kaymakam eşleri olmak üzere toplam 8 kadın, 2 koruma memuru ve 1 şoför yapılan çalışma ile araçtan çıkartılarak çevre hastanelere kaldırılırken tır sürücüsü Ramazan Ceylan ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

2 kişi tutuklanmıştı

Olay sonrası kazaya neden olduğu ileri sürülen 41 AAB 044 plakalı aracın sürücüsü Muhammet Boyacı ve bu araçla yarış yaptığı öne sürülen diğer araç sürücüsü Aykut Çalık, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sevk edildiği adli mercilerce taksirle ölüme neden olmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mucahit Tunçbilek, kazadan 8 gün sonra Gebze’de tedavi gördüğü özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Organları bağışlandı

Gölcük Merkez Mahallesi Fatih Caddesi adresinde ikamet eden ve yaklaşık 6 senedir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı biriminde şoför olarak çalışan Mücahit Tunçbilek’in acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Kazadan yaklaşık 1 hafta önce nişanlandığı öğrenilen Mücahit Tunçbilek’in ailesi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organlarını bağışlama kararı aldı. Tunçbilek’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Mücahit Tunçbilek’in cenazesi bugün Gölcük Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.