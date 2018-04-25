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Serhat Duyar aday adaylığını açıkladı

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığını açıkladı. Ayrıca Serhat Duyar, Büyük Birlik Partisi’ nin Türkiye’ de ve Kocaeli’ de ilk milletvekili aday adaylığını açıklayan isim oldu

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Daha önce iki kere milletvekili aday adayı olan Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar, 24 Haziran seçimleri için de milletvekili aday adaylığını açıkladı. Kandıra Yolu üzerinde bulunan Çadır Restoran’da gerçekleşen adaylık açıklamasına katılım yoğun oldu. Programa; Yalova İl Başkanı Yusuf Avcı, Bilecik İl Başkanı Murat Önal, Sakarya İl Başkan Vekili İsmail Keskin, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Memur Sen Şube Başkan Vekili Mehmet Akkuş, TÜMSİAD Başkanı Abdulakadir Yılmaz, KASFK Başkanı Murat Aydın, Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut,  Emlakçılar Odası eski Başkanı Ahmet Pekin, Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan, ilçe başkanları, il yöneticileri ve partililer katıldı. 

İSTİFA ETMEYECEK

Serhat Duyar, parti tüzüğüne göre il başkanlığı görevinden istifa etmeye gerek olmadığını ancak olası bir durum da partiden istifa edebileceğini duyurdu. Böylece Duyar, partinin hem Türkiye’de hem de Kocaeli’de ilk milletvekili aday adayı oldu.  

SONUNA KADAR DESTEK VERDİK

Aday adaylık programında konuşan Serhat Duyar,” 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkede birçok şey değişti. FETÖ’nün oyunlarını bu millet ve bu milletin evlatları savuşturmayı bildi. Bu süreçte Genel Başkanımız Mustafa Desteci’de her konuda ülkenin birliği ve bütünlüğünü korumak için elinden geleni yaptı. Bizde rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde giden Alperenler olarak her zaman devletin yanında yer alanlardan olduk. Milletine karşı gelenler değil, böylesine zor bir dönemde ülkesinin, bayrağının, milletinin yanında mücadele edenlerden olduk. Hain darbe girişimine rağmen sınır güvenliğimiz için yapılan her türlü sınır ötesine sonuna kadar destek verdik” diye konuştu.

ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR

Duyar ,“İşte bu ilkeler ışığında da BBP’den Kocaeli Milletvekili Aday Adayı olmaya karar verdim. Bu kararı verirken her zaman söylediğimiz gibi ben yerine biz diyerek hareket ettik. Genel Başkanımız Mustafa Desteci olmak üzere partililerimizle istişare ederek bu kutlu yola çıkmaya karar verdik. Çünkü biz biliyoruz ki 25 Haziran’da Türkiye’yi yeni bir Türkiye bekliyor. Seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımız Milli İttifakında adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Bugün 13:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

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Ercan - Ne yanar dönerli adamsın. Yazıcıoğlu suikastinin üstünü örtenler için oy istiyorsun. geçen sene saadetten aday oldun orası milliydi şimdi burası mı?

Yanıtla . 0Beğen 25 Nisan 13:39

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