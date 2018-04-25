Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimi 24 Haziran olarak belirlemesinin ardından partilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. CHP’de bir dönem İl Kadın Kolları Başkanlığı yapan Hülya Güreli Yolcubal’ın da milletvekilliği aday adaylığı istediği CHP kulislerinde konuşuluyor. Aday adaylığı için kolları sıvayan Yolcubal’ın önümüzdeki günlerde adaylık müracaatını yapması bekleniyor. CHP’lilerden adaylık konusunda büyük destek aldığı konuşulan Yolcubal, ilerleyen günlerde İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşecek. Selin BECER
Bugün 13:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:27 TSİ )
CHP’de Yolcubal aday adayı olacak
CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Güreli Yolcubal milletvekilliği aday adaylığı için kolları sıvadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimi 24 Haziran olarak belirlemesinin ardından partilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. CHP’de bir dönem İl Kadın Kolları Başkanlığı yapan Hülya Güreli Yolcubal’ın da milletvekilliği aday adaylığı istediği CHP kulislerinde konuşuluyor. Aday adaylığı için kolları sıvayan Yolcubal’ın önümüzdeki günlerde adaylık müracaatını yapması bekleniyor. CHP’lilerden adaylık konusunda büyük destek aldığı konuşulan Yolcubal, ilerleyen günlerde İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşecek. Selin BECER
Bugün 13:26 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz