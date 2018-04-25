CHP’de Yolcubal aday adayı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimi 24 Haziran olarak belirlemesinin ardından partilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. CHP’de bir dönem İl Kadın Kolları Başkanlığı yapan Hülya Güreli Yolcubal’ın da milletvekilliği aday adaylığı istediği CHP kulislerinde konuşuluyor. Aday adaylığı için kolları sıvayan Yolcubal’ın önümüzdeki günlerde adaylık müracaatını yapması bekleniyor. CHP’lilerden adaylık konusunda büyük destek aldığı konuşulan Yolcubal, ilerleyen günlerde İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşecek. Selin BECER

