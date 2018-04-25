DSP Genel Başkan adayı, AKP'den vekil aday adayı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da seçim yapılacağının açıklamasının ardından siyasi kulisler hareketlendi. AKP’de bugün başlayan milletvekili aday adayı başvuruları sonucunda milletvekili adayı olmak isteyenler partiye akın etti. Bu isimlerden bir tanesi de 2010 DSP Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa aday olan Erol Özavcı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimde AKP Kocaeli’den milletvekili aday olmak partiye geldi. Özavcı, “Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” dedi.



EN DİKKAT ÇEKEN ADAY

Özavcı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaplı aracı ile dikkat çekti. 5 yıldır Erdoğan kaplı aracı ile Türkiye turu atan Özavcı, aracı ile en dikkat çeken isimlerden birisi oldu.

EROL ÖZAVCI KİMDİR?

1978 doğumlu Erol Özavcı evli ve 4 çocuk babası. Kocaeli Üniversitesi’nde İşletme okuyan Özavcı, İnşaat sektöründe çalışıyor.