AKP’de engelli kadrosundan ilk aday Canfer Velioğlu!

AKP’de milletvekilliği aday adaylığına başvurular devam ediyor. Engelli kadrosunun ilk aday adayı da Canfer Velioğlu oldu. 1969 Trabzon Oflu olan Velioğlu 2010’dan bu yana AKP üyesi olmasına rağmen teşkilatta hiç görev almadı. Eski Refah Partisi gençlik kollarında bir dönem siyaset yapan Velioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar’dan emekli.