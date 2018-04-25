AKP’de milletvekilliği aday adaylığına başvurular devam ediyor. Engelli kadrosunun ilk aday adayı da Canfer Velioğlu oldu. 1969 Trabzon Oflu olan Velioğlu 2010’dan bu yana AKP üyesi olmasına rağmen teşkilatta hiç görev almadı. Eski Refah Partisi gençlik kollarında bir dönem siyaset yapan Velioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar’dan emekli.
Bugün 13:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:39 TSİ )
AKP’de engelli kadrosundan ilk aday Canfer Velioğlu!
AKP Kocaeli milletvekilliği aday adaylığına başvuran üçüncü isim Canfer Velioğlu oldu.
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Bugün 13:37 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz