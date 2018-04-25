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Bugün 14:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:38 TSİ )

ÖDTÜ KYÖD Şampiyon: 2-1

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2.Lig Yıldız Kızlar Voleybol maçları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final ve üçüncülük maçlarıyla sona erdi.

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ÖDTÜ GVÖ KYÖD şampiyon olurken, ikinci sırayı Kuruçeşme Kocatepe Ortaokulu, üçüncü sırayı 29 Ekim Ortaokulu ve dördüncü sırayı ise Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu elde etti. 4 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 6 takımın katılımıyla 2 grup üzerinden oynanan maçlar sonrasında, ilk dört sırayı alan takımlara kupa ve madalyalarını törenle verildi. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda günün ilk maçı üçüncülük maçıydı. Bu maçta karşı karşıya gelen Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu ve 29 Ekim Ortaokulu, çok uzun sürmeyen b.ir maç oynadı ve karşılaşmayı set vermeden 2-0 yendi. Kazanan Hacı Bektaş üçüncü oldu. 29 Ekim dördüncü sırayı elde etti.

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLDİ

Final maçında ise adeta nefes kesen bir mücadele vardı. Kuruçeşme Kocatepe Ortaokulu ile ÖDTÜ GVÖ KYÖD karşı karşıya geldi. Maçı ÖDTÜ 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Kocatepe Ortaokulu ikinciliği elde etti. Yıldız Kızlar finali sonrasında dereceye giren takımların kupa ve madalyaları törenle verildi.

HACI BEKTAŞ-I VELİ O.O.: 2 29 EKİM OORTAOKULU: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ertaç Bingöl ***, Gamze İlbey ***

HACI BEKTAŞ VELİ OO: Rabia Kaymak ***, Gülüzar Çalar ***, Merve Okan ***, Yeliz Yılmaz ***, Nilsu Beltaş ***, İclal Ece Kaya ***, Ebrar Akyürek **, Sude Yalçınkaya **, Sude Öztürk **, Dilara Çakmak ***

29 EKİM OO: Ece Akçay **, Nisanur Oral **, Beril Övgütara **, Nisa Çelebi ***, Sedanaz Uzun **, Azra Şanlıtürk **, Tauna Emre **, Zeynep Sıla Köse **, Kübra Dündar **, İrem Solmaz **

SETLER: 25-19, 25-16

KURUÇEŞME KOCATEPE OO: 1 ÖDTÜ GVÖ KYÖD O.O: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Şahin Kara ***, Ertaç Bingöl ***

KURUÇEŞME KOCAETEPE OO: Melisa Efe **, Hazal Güneysu ***, Zeren Furuncu ***, Gamze Efe **, Çağla Tekin **, Busenur Tekin **, Ebrar Altıntaş **, Kübra Erdem **, İrem Nur Ay **, Evra Yağmur Kaynak **, Hilal Urun **

ÖDTÜ GVÖ KYÖD OO: Selin Gürbüz ***, Zeynep İrem Kolaylı ***, Elçin Belen ***, Berin Sena Kaya ***, Defne Akyürek ***, Nilsu Civelek ***, Yağmur Selin Candar **, Bahriye Burçak İşçi **, Ekin Yıldız ***, Ayşe Naz Albayrak ***

SETLER: 13-25,25-22,13-15

Bugün 14:37 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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