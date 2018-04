Şampiyon sporculardan muhteşem gösteri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Uluslararası Fuar Merkezi’nde binlerce çocuğun katılımıyla düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen birbirinden güzel ve eğlenceli parkurlarda eğlenen ziyaretçiler bir taraftan da performans sahnesinde sergilenen alanda, şampiyon olmuş sporcuların gösterileri ile doyasıya vakit geçirdi.

KAĞITSPORLU BURAK’TAN HARİKA PERFORMANS

“Spor ve Çocuk Oyunları” temalı etkinliklerle dolu festivalde alanında başarılı sporcuların performans sahnesinde sergilediği birbirinden başarılı gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da başarıları ile adından söz ettiren Karate- do sporcusu Burak Mert Can, sergilediği birbirinden zorlu hareketlerle, çocukları hayran bıraktı. 2 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 Olimpik şampiyonluğu, 1 de Dünya Şampiyonluğu bulunan Burak Mert Can, 2021’de Dubai’de düzenlenecek olan olimpiyatlar için hazırlanıyor.

ESİLA VE BELİNAY’DAN HARİKA GÖSTERİ

Festival kapsamında sahne alan diğer Kağıtsporlu başarılı sporcular, 30 kiloda Tekvando Kocaeli şampiyonu 8 yaşındaki Esila Deniz ve 33 kiloda Kocaeli şampiyonu 10 yaşındaki Belinay Aytan oldu. Hocaları Behlül Deniz eşliğinde izleyenlere unutulmaz bir gösteri sunan minikler, gösteri sonunda Türk Bayrağı açarak ayakta alkışlandı.