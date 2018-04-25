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Çayırova’da Suadiye alarmı!

Çayırovaspor’un Play-Out’taki rakibi Suadiye oldu. Buna göre Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü bir diğer temsilcimiz Kartepe Suadiye ile karşı karşıya gelecek. BAL’daki yerini korumak isteyen Erol Çağlın’ın öğrencileri, Suadiye’ye şans tanımıyor. Maç cumartesi günü İzmit İsmetpaşa Stadı’nda saat 15.00’de oynanacak.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta normal sezonu 45 puanla 3.sırada tamamlayan, ancak aynı puana sahip Belediye Derince’nin ikili averajda gerisinde kalması nedeniyle baraj maçı oynamak zorunda bırakılan Çayırovaspor, Play-Out maçında Kartepe Suadiye’ye rakip oldu. Çayırovaspor, Amatör Süper Lig Play-Off grubunu üçüncü tamamlayan Kartepe Suadiye ile eşleşirken, diğer eşleşme ise Doğantepe-Nusretiye arasında gerçekleşti.

CUMARTESİ İSMETPAŞA’DA

BAL’daki yerini korumak isteyen Çayırovaspor, Kartepe Suadiye maçını önümüzdeki Cumartesi günü İzmit İsmetpaşa Stadı’nda saat 15.00’te oynayacak. Yeşil-Siyahlılar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan mücadeleyi kazanması halinde, ligde kalacak. Aksi bir sonuçta Kartepe Suadiye adını Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e yazdıracak.

‘BİZE YAKIŞIR BİR MÜCADELE VERECEĞİZ’

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapılan kura çekimine yönetici Murat Kalkan ile katılan Çayırovaspor Antrenörü Erol Çağlın, “Biz bu ligde kalmayı hak eden bir takımız. Çayırovaspor'a yakışır bir mücadele göstererek bu maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz” dedi.

Bugün 14:56 TSİ - Spor

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