Şevket Külte: Birlikte ve güçlü olmalıyız…

Gelecek sezon ortaya koyacakları hedef için ligde kalmaları gerektiğini ifade eden Başkan Külte, “Biz başarılı bir takımız. Bunu da ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuçlarla gösterdik. 45 puan toplayarak sezonu 3.sırada tamamlayan takımımız, sonuna kadar bu ligde bulunmayı hak ediyor. Buradan bölgemizdeki futbolseverlere sesleniyorum, ne olursa olsun Çayırovaspor için bir olmalıyız. Bu doğrultuda herkesi cumartesi günkü maçımıza bekliyorum” dedi.