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Bugün 14:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:59 TSİ )

Şevket Külte: Birlikte ve güçlü olmalıyız…

Çayırovaspor’un Başkanı Şevket Külte, Kartepe Suadiye ile oynayacakları Play-Out maçında her zamankinden daha çok taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Gelecek sezon ortaya koyacakları hedef için ligde kalmaları gerektiğini ifade eden Başkan Külte, “Biz başarılı bir takımız. Bunu da ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuçlarla gösterdik. 45 puan toplayarak sezonu 3.sırada tamamlayan takımımız, sonuna kadar bu ligde bulunmayı hak ediyor. Buradan bölgemizdeki futbolseverlere sesleniyorum, ne olursa olsun Çayırovaspor için bir olmalıyız. Bu doğrultuda herkesi cumartesi günkü maçımıza bekliyorum” dedi.

Bugün 14:57 TSİ - Spor

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