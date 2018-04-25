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DARES’te Bekir Güven dönemi

2011 tarihinde kurulan ve kısa adı DARES olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde başkanlık koltuğu el değiştirdi.

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Darıca Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan olağanüstü kongre sonucunda Darıca Belediyesi İşletme ve İştiraklar Müdürü Bekir Güven, DARES’in yeni başkanı oldu. Mustafa Öztürk’ten bayrağı teslim alan Bekir Güven’in yönetiminde Muhammed Akşit, İlknur Karaduman, Harun Nayır ve Bilal Ulusoy yer aldı. Kongre sonunda bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, kurulduğu günden bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde emeği geçen herkese teşekkür etti.  Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Karabacak, hedeflerinin 2020 yılında Tokyo’da yapılacak olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. 

GÜVEN TEŞEKKÜR ETTİ…

Kulübün çiçeği burnunda başkanı Bekir Güven ise, “Başarılar kolay olmuyor. Fedakârlık istiyor ve ben biliyorum ki bu başarılarda belediye başkanımızın ve ekibinin çok emekleri var. Başkanımıza da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum ve aynı misyonla bizler de yeni oluşturduğumuz yönetimle başkanımızın yüzünü kara çıkarmayacağımıza söz veriyorum. Eğitim ve Spor Kulübü’nde bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetim ve yeni bir heyecanla atletizm ve karatede yakalanan bu başarıları, kuracağımız yeni branşlarda taçlandırırız. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun. Darıcamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini açıkladı.

Bugün 14:58 TSİ - Spor

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