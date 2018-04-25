Osman Sınmaz umre yolcusu

Körfez Belediyespor’un tribün lideri Osman Sınmaz eşi Rahşan Sınmaz hanım ile birlikte umreye gidiyor. 1 Mayıs’ta kutsal topraklarda bulunacak olan Sınmaz tüm eş, dost ve akrabalarından helallik istedi ve “Tüm dostlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. 1 Mayıs’ta Allah nasip ederse eşim ile umreye gidiyorum. Hayırlısı ile ihramımı giydim. Hakkınızı helal edin. Benden yana haklarım helal olsun” dedi.