Körfez Belediyespor’un tribün lideri Osman Sınmaz eşi Rahşan Sınmaz hanım ile birlikte umreye gidiyor. 1 Mayıs’ta kutsal topraklarda bulunacak olan Sınmaz tüm eş, dost ve akrabalarından helallik istedi ve “Tüm dostlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. 1 Mayıs’ta Allah nasip ederse eşim ile umreye gidiyorum. Hayırlısı ile ihramımı giydim. Hakkınızı helal edin. Benden yana haklarım helal olsun” dedi.
Bugün 15:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Osman Sınmaz umre yolcusu
Körfez Belediyespor’un tribün lideri Osman Sınmaz eşi Rahşan Sınmaz hanım ile birlikte umreye gidiyor.
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Bugün 15:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz