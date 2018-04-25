Hilal Elmas vekil adayı!

Önceki gün MHP’nin Körfez İlçe Teşkilatı’na giderek ilçe başkanı Zeki Gürsu ile bir araya gelen Elmas, adaylık başvurusunu yaptı ve seçim sürecinde partisi için tüm gücü ile çalışacağını dile getirdi.

MYK’DA GÖREV YAPIYOR

MHP’nin 13 bayan Merkez Yürütme Kurulu’nda da görev yapan ve bu nedenle genel başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla direkt aday olma hakkı bulunan Hilal Elmas seçimlerde MHP’nin en yüksek oy oranına ulaşacağına inandığını ifade etti. İlçe başkanı Zeki Gürsu da parti teşkilatı olarak sahada adayları için mücadele edeceklerini söyledi.