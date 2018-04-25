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İYİ Parti'nin seçim sloganını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin seçim sloganını açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sonrası ikili kameraların karşısına geçti. Akşener, yaptığı basın açıklamasında partisinin 24 Haziran Genel Seçimlerinde kullanacağı sloganı açıkladı. Akşener,  "Partimizin sloganını söyleyeyim; Türkiye ve milletimiz iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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