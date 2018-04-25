Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:22 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:24 TSİ )

Karavar gençlerle buluştu

Alikahya’da bölgede ikamet eden ve seçim sürecinde gönüllü olarak CHP için mücadele etmek isteyen yaklaşık 150 gençle bir araya gelen CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar, işsizliğin gençliğin en büyük sorunu olduğunu söyledi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıda Alikahya’da ikamet eden gençlerle bir araya geldi. Bölgedeki gençlerin talebi ile Osmanlı Restaurant’ta gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 150 kişi katıldı. Buluşma sırasında CHP’li Karavar, özellikle gençlerin işsizlikle ilgili sorunlarını dinledi.

“SİZLERİ İYİ ANLIYORUZ”

Toplantıya katılan gençler 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sürecinde gönüllü olarak CHP’de siyaset yapmak istediklerini dile getirdiler. Gençlere toplantıda seslenen CHP Genel Başkan danışmanı Cuma Karavar, “Burada sizlerle birlikte olmak bizler için özel bir durum. Sizin hassasiyetlerinizi ve taleplerini en iyi biz anlıyoruz” dedi.

KARAVAR GENÇLERLE BULUŞTU

CHP’nin gençlere yönelik özel çalışmaları olduğunu kaydeden Karavar, “Gençlerimizin en büyük sorunu işsizlik. Bunun giderilebilmesi için güven veren bir siyaset ortaya konulmalı. Bunun için CHP tüm yönetim kademeleri ile ülkeyi yönetmeye, gençlere gerekli imkanları sunmaya kararlıdır” dedi. Bu arada Cuma Karavar’ın gençlerle buluşmasına CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir de katılım gösterdi.

Bugün 15:22 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ahmet Çokyaşar aday oluyor! mask
Ahmet Çokyaşar aday oluyor!
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı mask
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor mask
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş mask
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı? mask
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı?
Ceyhan'a tepkiler yağdı! mask
Ceyhan'a tepkiler yağdı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar mask
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı mask
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

GALERİ

Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi mask
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi
157 hoca akademik giysilerini giydi mask
157 hoca akademik giysilerini giydi
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı mask
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL