CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıda Alikahya’da ikamet eden gençlerle bir araya geldi. Bölgedeki gençlerin talebi ile Osmanlı Restaurant’ta gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 150 kişi katıldı. Buluşma sırasında CHP’li Karavar, özellikle gençlerin işsizlikle ilgili sorunlarını dinledi.

“SİZLERİ İYİ ANLIYORUZ”

Toplantıya katılan gençler 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sürecinde gönüllü olarak CHP’de siyaset yapmak istediklerini dile getirdiler. Gençlere toplantıda seslenen CHP Genel Başkan danışmanı Cuma Karavar, “Burada sizlerle birlikte olmak bizler için özel bir durum. Sizin hassasiyetlerinizi ve taleplerini en iyi biz anlıyoruz” dedi.

KARAVAR GENÇLERLE BULUŞTU

CHP’nin gençlere yönelik özel çalışmaları olduğunu kaydeden Karavar, “Gençlerimizin en büyük sorunu işsizlik. Bunun giderilebilmesi için güven veren bir siyaset ortaya konulmalı. Bunun için CHP tüm yönetim kademeleri ile ülkeyi yönetmeye, gençlere gerekli imkanları sunmaya kararlıdır” dedi. Bu arada Cuma Karavar’ın gençlerle buluşmasına CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir de katılım gösterdi.