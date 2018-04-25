CHP’li gençler vekilliğe aday

24 Haziran erken seçimleri için gözler CHP’de milletvekilliği aday adaylarına çevrildi. 30 Nisan Pazartesi günü başlayacak 7 Mayıs Pazartesi günü ise sona erecek olan milletvekilliği aday adayları başvuru sürecinin oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Ayrıca CHP kulislerinde milletvekilliği listelerinin tamamen değişeceği konuşulurken gençlik kollarının da gençlik kotasından bir aday çıkaracağı öne sürüldü. Gençlik kotasından ise CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız’ın ya da gençlik kolları üyesi Ozan Aksu’nun aday adayı olacağı konuşuluyor. Gençlerin desteğini arkasına alan Andız ve Aksu’nun ilerleyen günlerde ise nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.