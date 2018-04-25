24 Haziran erken seçimleri için gözler CHP’de milletvekilliği aday adaylarına çevrildi. 30 Nisan Pazartesi günü başlayacak 7 Mayıs Pazartesi günü ise sona erecek olan milletvekilliği aday adayları başvuru sürecinin oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Ayrıca CHP kulislerinde milletvekilliği listelerinin tamamen değişeceği konuşulurken gençlik kollarının da gençlik kotasından bir aday çıkaracağı öne sürüldü. Gençlik kotasından ise CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız’ın ya da gençlik kolları üyesi Ozan Aksu’nun aday adayı olacağı konuşuluyor. Gençlerin desteğini arkasına alan Andız ve Aksu’nun ilerleyen günlerde ise nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.
Bugün 15:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:21 TSİ )
CHP’li gençler vekilliğe aday
CHP milletvekilliği aday adaylığı için gençlik kotasından CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız’ın ya da gençlik kolları üyesi Ozan Aksu’nun olacağı konuşuluyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:34 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz