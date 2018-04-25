Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. Geçtiğimiz AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. Aday adayları partiye gelip başvuru formunu alabilecekleri gibi internetten de formu indirebiliyorlar. Türkiye Roman Dernekler Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar adına Mustafa Kemal Kurttekin AKP İl binasına gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvuru formunu aldı.
Bugün 15:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:39 TSİ )
Ahmet Çokyaşar aday oluyor!
Türkiye Roman Dernekler Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AKP Milletvekilliği için aday adayı oluyor.
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Bugün 15:37 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - 1. SIRAYA YAZILMASINI TEMENİ EDERİM Kİ KOCAELİ GERÇEKTEN TEMSİL EDİLSİN
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