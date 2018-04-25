Ahmet Çokyaşar aday oluyor!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. Geçtiğimiz AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. Aday adayları partiye gelip başvuru formunu alabilecekleri gibi internetten de formu indirebiliyorlar. Türkiye Roman Dernekler Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar adına Mustafa Kemal Kurttekin AKP İl binasına gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvuru formunu aldı.