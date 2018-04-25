İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!

İYİ Parti’de milletvekili aday adaylığı için ilk istifa geldi. Partinin Körfez ilçedeki kurucu başkanı olan İbrahim Ömer Toyran, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili adayı olabilmek amacıyla istifa ettiğini duyurdu. Bugüne kadar ilçede yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Toyran, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“BU SON FIRSAT”

“Ülkemizin geleceği için 24 Haziran en büyük ve son fırsat. Bu nedenle bana verilen ilk görevi arkadaşlarıma devrederek, yine sorumluluk isteyen ikinci görevi almak için ilçe başkanlığından istifa ettim. Milletvekilliği için aday adaylığı başvurumu yaptım. Zaman herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır.” Bu arada İbrahim Ömer Toyran’ın istifası ile boşalan ilçe başkanlığı görevine, yönetimden bir ismin seçileceği belirtildi.