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Küçükkaya ve Sarıbay istifalarını veriyor

CHP’de istifalar için son gün olan Perşembe günü İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkayapartiden istifalarını veriyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) merakla beklenen büyük gün geldi. CHP’de il ve ilçelerin başkanları için istifaların son günü olan Perşembe günü adaylık için ismi geçen iki önemli isim İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya partiden istifalarını vererek milletvekilliği için adaylıklarını açıklıyorlar. Cengiz Sarıbay’ın Kocaeli’de ilk 3 sıra içine yazılması beklenirken Mehmet Ümit Küçükkaya’nın ilk 4 sıraya girmek için Genel Merkez’de görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

KÜÇÜKKAYA GENEL MERKEZE GİTTİ

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya Çarşamba günü Ankara’ya giderek hem son görüşmelerini yaptı hem de milletvekilliği için aday dosyasını genel merkeze iletti.  Seçim sürecinin çok öncesinde her platformda milletvekilliği istediğini belirten Küçükkaya vekillik için İzmit’te ve Ankara’da yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alırken, Mehmet Ümit Küçükkaya’nın bıraktığı ilçe başkanlığı görevine Mehmet Nazım Gençtürk’ün gelmesi bekleniyor. Gençtürk’ten sonra düşünülen aday ise Hakan Çakar.

SARIBAY LİSTEDE İLK 3’E ADAY

Kocaeli’de milletvekilliği istediğini, yaptığı görüşmelerde ve başkanlık seçimi sürecinde açıkça belirten CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da milletvekilliği için istifasını yarın akşam saatlerinde verecek. CHP’de Kocaeli milletvekilliği listesine ilk 3 sıradan girmesine kesin gözüyle bakılan Cengiz Sarıbay’ın görevi bırakmasının ardından ise İl Başkanlığı görevine getirilmesi beklenen isim Gökhan Darcan ve Harun Yıldızlı. Selin BECER

Bugün 15:56 TSİ - Siyaset

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