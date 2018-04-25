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Bugün 16:02 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:04 TSİ )

2. Küme’de fiyasko!

2.Küme, daha sezon bitmeden, adeta fiyaskoyla noktalandı.

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Gelecek sezon için alınması gereken önlemler içerisinde, 2.Küme Futbol Ligi baş sıraya oturacak gibi gözüküyor. Eskisi gibi 3.Küme kurulsa, sorunlar bitecek ama, statü buna izin vermiyor. Her sokakta bir kulüp kurulması, fiyaskonun asıl nedeni olarak gösteriliyor…

İşte son olmayacak açıklamalar ve liglerden son olmayacağı tahmin edilen çekilme kararları…

“25.04.2018 Çarşamba günü (dün) Kandıra Stadı’nda saat 19.15 de oynanması gereken Yeni Kandıra Spor - İzmit Gültepe Spor 2.Küme Futbol müsabakası , İzmit Gültepe Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir…

25.04.2018 Çarşamba günü (dün) Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Çayırova Gümüş Spor - Mustafapaşa Spor 2.Küme Futbol müsabakası, Çayırova Gümüş Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir.

26.04.2018 Perşembe günü (bugün) Arslanbey Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Kartepe Suadiye Spor - Derince Birlik Spor U-13 Futbol müsabakası, Kartepe Suadiye Spor'un ihraç olması sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir.

Ayrıca 34.Hafta Müsabaka Programında zorunlu değişiklikler olmuştur. Programın yeni hali ektedir….”

Bugün 16:02 TSİ - Spor

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