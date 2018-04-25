Özel Harekat Polis memuru kendini vurdu

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Kartepe Köseköy ışıklar mevkisinde meydana gelen olayda Cengiz Topel Havalimanına göreve gittiği öğrenilen Özel Harekat Polislerinden O.M.Ç. isimli polis memuru, araca bindikleri sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini ayağından vurdu. Ekip arkadaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru O.M.Ç.’yi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. Yaralanan memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.