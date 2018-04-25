Kartepe Köseköy ışıklar mevkisinde meydana gelen olayda Cengiz Topel Havalimanına göreve gittiği öğrenilen Özel Harekat Polislerinden O.M.Ç. isimli polis memuru, araca bindikleri sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini ayağından vurdu. Ekip arkadaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru O.M.Ç.’yi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. Yaralanan memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Bugün 16:18 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:19 TSİ )
Özel Harekat Polis memuru kendini vurdu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.M,Ç, göreve giderken aracına bindiği esnada yanlışlıkla kendini ayağından vurdu.
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Bugün 16:18 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz