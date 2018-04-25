CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, erken seçim kararı alınmadan önce her fırsatta Darıca Belediyesi’ni CHP’ye kazandıracaklarını ve bunu başarmadan ilçe başkanlığını bırakmayacağını dile getiriyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran erken seçim kararının ardından Yakup Törk, asıl hedefi olan milletvekilliğine adaylığını açıklayacak. Genel merkez ve Darıca’da partilileri ile görüşmelerini sürdüren Törk, Salı günü Ankara’ya giderek Genel merkez ile son görüşmelerini yaptı. Adaylığını açıklamak için Perşembe gününü bekleyen Yakup Törk’ün istifasını son gün akşam saatlerinde vermesi bekleniyor. Yakup Törk, kalan son 24 saatlik süre boyunca da görüşmelerini sürdüreceğini belirtti.
Bugün 16:23 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:30 TSİ )
Yakup Törk aday olacak mı?
CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk’ün asıl hedefi olan milletvekilliğine aday adaylığını yarın akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor
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Bugün 16:23 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz