Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:23 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:30 TSİ )

Öztekin Kaşukci, adaylığını sosyal medyadan açıkladı

Eski İŞ-Kur İl Müdürü Öztekin Kaşukci AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İŞKUR eski İl Müdürü Öztekin Kaşukci, bugün Karslıların vakıf ve dernek başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda vakıf ve dernek başkanlarının onayını alan Kaşukci, AKP'den milletvekili aday adayı olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaşukci paylaşımında "Nerde kalmışsan ordan başlarsın dedik. Ya Allah bismillah" ifadelerini kullandı. Kaşukci, 2015 yılında yapılan seçimlerde de AKP’den aday adayı olmuştu. 

ÖZTEKİN KAŞUKCİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda İş-Kur Kocaeli İl Müdürlüğü görevini 4 yıl boyunca başarı ile yürüten Öztekin Kaşukci, Gebze İş–Kur Müdürlüğünü sürdürdüğü dönemde 2007 yılında yapılan genel seçimlerde AKP'den aday adayı olmuştu. Kaşukci, seçim sonrası Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğü'ne atanmıştı. Türkiye İş Kurumu camiasında başarılı bir bürokrat olarak bilinen ve tanınan Öztekin Kaşukci, ilimizde görev yaptığı 4 yıllık dönem içerisinde özenli projelere imza attı. İş-Kur Genel Müdürlüğü bünyesinde en başarılı bürokrat olan Kaşukci, işletme mezunu ve halen Siyasal Bilgiler alanında yüksek lisans yapıyor. Kaşukci, evli üç çocuk babasıdır.

Bugün 16:23 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ahmet Çokyaşar aday oluyor! mask
Ahmet Çokyaşar aday oluyor!
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı mask
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor mask
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş mask
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı? mask
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı?
Ceyhan'a tepkiler yağdı! mask
Ceyhan'a tepkiler yağdı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar mask
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı mask
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

GALERİ

Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi mask
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi
157 hoca akademik giysilerini giydi mask
157 hoca akademik giysilerini giydi
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı mask
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL