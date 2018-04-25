Öztekin Kaşukci, adaylığını sosyal medyadan açıkladı

İŞKUR eski İl Müdürü Öztekin Kaşukci, bugün Karslıların vakıf ve dernek başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda vakıf ve dernek başkanlarının onayını alan Kaşukci, AKP'den milletvekili aday adayı olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaşukci paylaşımında "Nerde kalmışsan ordan başlarsın dedik. Ya Allah bismillah" ifadelerini kullandı. Kaşukci, 2015 yılında yapılan seçimlerde de AKP’den aday adayı olmuştu.

ÖZTEKİN KAŞUKCİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda İş-Kur Kocaeli İl Müdürlüğü görevini 4 yıl boyunca başarı ile yürüten Öztekin Kaşukci, Gebze İş–Kur Müdürlüğünü sürdürdüğü dönemde 2007 yılında yapılan genel seçimlerde AKP'den aday adayı olmuştu. Kaşukci, seçim sonrası Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğü'ne atanmıştı. Türkiye İş Kurumu camiasında başarılı bir bürokrat olarak bilinen ve tanınan Öztekin Kaşukci, ilimizde görev yaptığı 4 yıllık dönem içerisinde özenli projelere imza attı. İş-Kur Genel Müdürlüğü bünyesinde en başarılı bürokrat olan Kaşukci, işletme mezunu ve halen Siyasal Bilgiler alanında yüksek lisans yapıyor. Kaşukci, evli üç çocuk babasıdır.