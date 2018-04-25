İYİ Parti, Mimar Sinan’da coştu

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda mahalle yönetimi ile bir araya geldi. Tanışma ve üye kaydının yapıldığı törende partililer salona sığmadı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yer alan Öz Saray Simit Salonu’nda düzenlenen toplantıda partililere çalışmalardan söz eden ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran, hedeflerinin 24 Haziran’daki seçimleri kazanmak olduğunu dile getirdi.

ÖZCAN YÖNETİMİNİ TANITTI

Mahallelerdeki yapılanmalarının tamamlanması sonrasında Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen toplantıda gördüğü kalabalık karşısında büyük moral bulan ilçe başkanı Toyran, çalışması dolayısıyla Mimar Sinan Mahalle Başkanı Serenay Özcan’a teşekkür etti. Özcan, buluşma sırasında Toyran’a 21 kişilik çalışma ekibini de tek tek tanıttı ve seçimleri kazanma konusunda inançlı olduklarını dile getirdi.

“BİZ 8 KASIM BEKLİYORDUK”

Partililere sislenen ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran, “Seçimlerin erkene alınmasına şaşırmadık. Bu nedenle kendimizi hazır tutuyorduk. Fakat beklentimiz erken seçimin 8 Kasım’da yapılması ile ilgiliydi. Bizim açımızdan sıkıntı yok, şimdi çalışma tempomuzu iki katına çıkaracağız. İYİ Parti’nin yükselişinin farkına vardıkları için AKP’nin sözcüsü MHP’li Devlet Bahçeli ile erken seçimi gündeme aldılar” dedi.

“MİMAR SİNAN ÖRNEK OLSUN”

İYİ Parti olarak Mimar Sinan Mahallesi’nde birinci parti olacaklarını da öne süren Toyran, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizim için çok önemli. Bu makam bizden olmazsa yerel yönetimlerde de rahat çalıştırmazlar. Burada gördüğümüz coşkulu yapıyı ve kalabalığı diğer mahallelerde de hayata geçirmeliyiz. Başka partilerin mahallerde bu tür yapılanmaları yok, Mimar Sinan ilçeye örnek olmalıdır” diye konuştu.

ÇOBAN ÇOK İDDİALI

Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fehmi Çoban da toplantıda yaptığı konuşmasında tekere çomağı soktuklarını ve yaşanan olayın rüzgar ya da fırtına değil kasırga olduğunu söyledi. Son olarak söz alan Körfez Belediye Meclis Üyesi Fevzi Canbaz ise dışarıda yaşanan tartışmalara kulak verilmemesini istedi ve sahada canla başla çalışacaklarını ifade etti. Konuşma ve tanışmalardan sonra partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

İYİ PARTİ’YE KATILAN İSİMLER

Serenay ÖZCAN

Şevki DİNÇ

Fatih ŞİRİN

Ayşegül DİNÇ

Mine SUBAŞI

Amina KIRCA

Mustafa KAYA

Ahmet ALKILIÇ

Murat KAHRAMAN

Ufuk KODAL

Recep TATAR

Dilanur DURMUŞ

Nurhan SOYLU

Zeynep BOĞAN

Altuğ YILMAZER

Ayla SAFLIOĞLU

Filiz İMERT

Mustafa GÜLMEZ

Mehmet VURAL

Bengi SELÇUK

Selin ERYAMAN

Gülhan DURAN

Sermin KÜÇÜK

İbrahim CEYLAN