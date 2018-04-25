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Civelek’in formunu İpşiroğlu aldı

AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı adayı olmak için resmi başvuruyu cumartesi günü yapacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday adayı olan AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek şansını tekrar deneyecek. Civelek’in yerine Mehmet İpşiroğlu il binasına gelerek seçim başvuru formu aldı. Öte yandan Mahmut Civelek’in cumartesi günü 15.00’da il binasına gelerek resmi başvuruyu yapması bekleniyor.

Bugün 17:03 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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