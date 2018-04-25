Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday adayı olan AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek şansını tekrar deneyecek. Civelek’in yerine Mehmet İpşiroğlu il binasına gelerek seçim başvuru formu aldı. Öte yandan Mahmut Civelek’in cumartesi günü 15.00’da il binasına gelerek resmi başvuruyu yapması bekleniyor.
Bugün 17:03 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:04 TSİ )
Civelek’in formunu İpşiroğlu aldı
AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı adayı olmak için resmi başvuruyu cumartesi günü yapacak.
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Bugün 17:03 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz