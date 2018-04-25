Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:06 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:34 TSİ )

Yaşar Çakmak da AKP’li aday adayı

Türk Telekom İdari Mali İşler ve Lojistik Direktörü Yaşar Çakmak, görevinden istifa ederek AKP’den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk Telekom İdari Mali İşler ve Lojistik Direktörü Yaşar Çakmak, görevinden istifa ederek AKP’den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu. Parti binasına giderek başvurusunu yapan Çakmak’ın bu adaylığı yakın çevresinde memnuniyet yarattı.

YAŞAR ÇAKMAK KİMDİR?

1967 doğumlu olan Yaşar Çakmak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladı. Birçok kamu kurumunda görevlerde bulunduktan sonra son olarak Türk Telekom Assistt Çağrı Merkezinde idari mali işler ve lojistik direktörü olarak görev alan Çakmak evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bugün 17:06 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ahmet Çokyaşar aday oluyor! mask
Ahmet Çokyaşar aday oluyor!
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı mask
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor mask
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş mask
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı? mask
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı?
Ceyhan'a tepkiler yağdı! mask
Ceyhan'a tepkiler yağdı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar mask
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı mask
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

GALERİ

Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi mask
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi
157 hoca akademik giysilerini giydi mask
157 hoca akademik giysilerini giydi
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı mask
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL