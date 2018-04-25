Metin Gökçe aday adayı

AKP Gebze Kurucu İlçe Başkanı ve eski il yöneticisi olan Metin Gökçe, 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimler için bir kere daha aday adayı oldu. Gökçe 1 Kasım seçimlerinde de aday adayı olmuş fakat listede yer bulamamıştı. Parti teşkilat binasına gelerek aday adaylığı başvurusunu alan Gökçe, bir kere daha “Adayım” dedi.
METİN GÖKÇE KİMDİR?
Aslen Giresunlu olan Metin Gökçe 1969 doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Gökçe, inşaat işiyle ilgileniyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Gökçe, aynı zamanda Gebze Belediyesi eski Başkan Yardımcısı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz