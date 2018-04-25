Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:38 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:42 TSİ )

CHP İzmit’te başkanlık krizi erken başladı

CHP İzmit İlçe Örgütü’nde Başkan Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekilliği için istifasını yarın vermesi beklenirken, İlçe örgütünde başkanı belirleme çalışmaları sürüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekilliği için yarın (Perşembe) istifasını vermesi neredeyse kesinleşirken, İzmit İlçe Başkanlığı için iki ismin adayı öne çıkmıştı. Bunlardan biri Mehmet Nazım Gençtürk olurken diğer isim ise Hakan Çakar’dı.

YEDEKTEN TUNCAY ÇAKIR GİRECEK

İlçe Başkanlığı belirlenmesi için dün akşam saatlerinde 7 kişi ile toplanan ilçe Yönetimi toplantısı öncesi Mehmet Ümit Küçükkaya’nın Yönetim Kurulu üyelerini arayarak Hakan Çakar’ın aday olacağını ve bu yönde karar alınmasını önerdiği iddia edildi. İlçe Yönetiminden bazı kişilerin toplantıya katılmadığı ve kararın 7 kişiyle alındığı iddia edildi.  Küçükkaya’nın yarınki istifasının ardından belirlenecek olan başkan bir sonraki kongreye kadar başkanlık yapacak.  İlçe Yönetiminin arasında belirleyeceği ismin ardından yedek liste birinci sıradan Tuncay Çakır 16 kişilik yönetime girecek.

Bugün 17:38 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ahmet Çokyaşar aday oluyor! mask
Ahmet Çokyaşar aday oluyor!
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı mask
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor mask
Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş mask
Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı? mask
Mahmut Civelek aday adayı olacak mı?
Ceyhan'a tepkiler yağdı! mask
Ceyhan'a tepkiler yağdı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar mask
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı mask
Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

GALERİ

Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi mask
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi
157 hoca akademik giysilerini giydi mask
157 hoca akademik giysilerini giydi
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı mask
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL