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Bugün 19:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 19:19 TSİ )

Hürriyet, Ceyhan'a dava açacak

CHP Kocaeli  milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı basın açıklaması ile AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın ‘Hürriyet’ini kiraladılar’ sözlerine büyük tepki göstererek, “Hakaretlerine sessiz kalmayacağım, dava açacağım” dedi

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AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın CHP’den İYİ Parti’ye 15 vekilin geçmesi sonrası sarf ettiği, “Hürriyet’lerini kiraladılar ve Berdelle gider gibi İYİ Parti’ye geçtiler” sözlerine, İYİ Parti’ye geçen CHP milletvekillerinden Fatma Kaplan Hürriyet sert şekilde cevap verdi. Fatma Kaplan Hürriyet Şemsettin Ceyhan’ın sözleri karşısında sessiz kalmayacağını söylerken, “Bu hakaretleri karşılıksız kalmayacak. Hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunup ‘şehit ailelerine’ bağışlamak üzere tazminat davası açacağım”dedi

 LAFA BAKARIM LAF MI DİYE

Konu ile ilgili açıklamada bulunan CHP'den İYİ Parti'ye geçen milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın, bir anne ve bir kadına söylenmeyecek derece hakkımdaki çirkin hakaretlerini, ahlaksız yakıştırmasını şiddetle kınıyorum. Bir anne ve kadına ettiği bu çirkin hakaret nedeniyle kendi karısına, bacısına baktığında yüzü kızarmıyorsa ve tüm bunları kendisine yakıştırabiliyorsa diyecek lafım yok. Kendisine aynı çirkinlikte cevap vermeyeceğim."Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene” demenin yeterli olacağını düşünüyorum" dedi.

DAVA AÇACAĞIM

Cesur kadınlardan korkuyorlar diyen Hürriyet, "Daha önce aynı terbiyesizliği Meral Akşener’e de yapmışlardı, şimdi de bana yapıyorlar. Ama mücadele bize bir şey öğretti; “Korkarsan kaybedersin” Onların Feto yöntemleriyle karalama ve linç kampanyalarına boyun eğmeyecek kadar cesur bir kadınım. Çünkü ben, çocuklarımızın geleceğini çalanlara namussuz diyebilen bir anne, yere batsın saraylarınız diye haykıran cesur bir Cumhuriyet kadınıyım. Benden korkmaları çok normal. Daha da korkacaklar. Bu hakaretleri karşılıksız kalmayacak. Hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunup ‘şehit ailelerine’ bağışlamak üzere tazminat davası açacağım" diye konuştu.

GÖRELİM CESARETLERİNİ

Ayrıca “Hırsızlık namussuzluktur” dediğimde sözlerimi çarpıtarak tepki gösteren AKP’li kadınları, kendi başkanlarına aynı tepkiyi verebilme cesaretine davet ediyorum diyen Hürriyet, "Şimdi, Şemsettin Ceyhan’ı özür dilemeye davet etsinler de görelim cesaretlerini. Kendi başkanlarının bu hakaretlerine sessiz kaldıkları takdirde samimiyetten uzak siyasi figür olarak tarihe geçeceklerini asla unutmasınlar" açıklamalarında bulundu.

Bugün 19:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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