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Küçükkaya: 5 dakikada başkanı belirleriz

CHP İzmit İlçe’ de başkan belirleme konusunda tartışmalar olduğu iddiasına yanıt veren CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya,” İzmit İlçe bir ailedir. Her hangi bir seçim yarışı olmadan ilçe başkanını belirleriz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan 5 dakikada başkanımızı belirleriz” dedi

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CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekilliği için istifasını vermesi neredeyse kesinleşirken, İzmit İlçe Başkanlığı için Hakan Çakar’ ın ismi gündeme gelmiş ancak yönetimde bazı isimlerin aday belirleme konusunda tepki gösterdiği iddia edilmişti. Konu ile açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “İzmit İlçe yönetimi bir ailedir. Her hangi bir seçim yarışı olmadan 5 dakikada başkanımızı belirleriz. Çünkü ben ve yönetim kurulum, siyaseti toplum için yapan bireylerdir”dedi.

BİZ BİR AİLEYİZ

Biz bir aileyiz diyen CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya,” Bugünde, yarın da  aile olarak bu yola devam edeceğiz. Sandıklarda ve siyasal süreçlerde ilçe olarak hiç bir sıkıntı yaşamayacağız. Bizim vaat ettiğimiz bütün etkinlikler ve projeler yine seçim sürecinden sonra devam edecektir. Çünkü biz bireysel düşüncelerin gerçekleştirdiği bir yapı değil, bir ekip hareketeyiz” dedi. 

Bugün 09:28 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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