Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:38 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:22 TSİ )

Barakada korkutan yangın

Başiskele'de kullanılmayan barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Alkol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hanife A. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen barakada henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Giderek yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Sebebi öğrenilemeyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Bugün 09:38 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
FETÖ'nün yeni taktiği "çay" mask
FETÖ'nün yeni taktiği "çay"
Barakada korkutan yangın mask
Barakada korkutan yangın
3 cinayetten aranan şahıs 10 yıl sonra yakalandı! mask
3 cinayetten aranan şahıs 10 yıl sonra yakalandı!
Vatandaşa sahte altın sattılar! mask
Vatandaşa sahte altın sattılar!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme

GALERİ

Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi mask
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi
157 hoca akademik giysilerini giydi mask
157 hoca akademik giysilerini giydi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL