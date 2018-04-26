AKP 23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde milletvekili aday adayı olmayacağını duyurdu. Gönül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "24 Haziran 2018 Milletvekilliği Seçimlerinde milletvekilli aday adayı olmayacağımı kamuoyuna beyan eder, aday adayı olan tüm partili arkadaşlarıma başarılar dilerim.”
Bugün 09:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:42 TSİ )
Sibel Gönül aday olmayacak
AKP'de iki dönem milletvekilliği yapan Azize Sibel Gönül, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmayacağını açıkladı.
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Bugün 09:57 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz