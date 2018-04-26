Sibel Gönül aday olmayacak

AKP 23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde milletvekili aday adayı olmayacağını duyurdu. Gönül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "24 Haziran 2018 Milletvekilliği Seçimlerinde milletvekilli aday adayı olmayacağımı kamuoyuna beyan eder, aday adayı olan tüm partili arkadaşlarıma başarılar dilerim.”