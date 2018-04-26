Türkiye'de ölümler en çok bu hastalıktan oluyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2017 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,7’sini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu; yüzde 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39,7’sini iskemik kalp hastalığı oluşturdu

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2017 yılında yüzde 39,7’si iskemik kalp hastalığından, yüzde 22,9’u ise serebro-vasküler hastalıktan kaynaklandı.

Tümörden ölüme en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu

Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2017 yılında 79 bin 889 kişi oldu. Bu ölümlerin yüzde 31’i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı. Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıkların en çok (55 bin 284 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla (22 bin 982 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

İlk 5'te Kocaeli yok

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; Denizli (yüzde 49,6), Aydın (yüzde 48,9), Balıkesir (yüzde 47,8), Çanakkale (yüzde 47,2) ve Afyonkarahisar (yüzde 46,8) oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; Kırklareli, Rize ve Kocaeli (yüzde 23,3), Tekirdağ (23,2) ve İstanbul (yüzde 23) oldu.