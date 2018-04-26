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Deniz sezonunu erken açtılar!

Karamürsel ilçesinde güzel havayı gören çocuklar, Karamürsel’in Mavi Bayraklı Altın Kemer plajında 2018 yılının deniz sezonu açtı.

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Güneş'in tam anlamıyla yüzünü gösterdiği şu günlerde Karamürselli çocuklar uzun kışın ardından gelen sıcak havanın keyfini çıkarmak için mavi bayraklı Karamürsel Altın Kemer plajına koştu. Karamürsel’de hava sıcaklığının bugün 27 derece, yarın da 28 derece olması bekleniyor. Yüksek nem nedeniyle hava sıcaklığının daha fazla hissedileceği bildirildi. Denize girip güneşlenen çocukların yanı sıra birçok vatandaşın montlarla yürüyüş yapması ise dikkati çekti. 

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