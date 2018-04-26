Asırlık cami böyleydi böyle oldu

İzmit merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Ortaköy mevkiinde bulunan ve 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Işıklı Camii yaklaşık 350 bin lira harcanarak yok olmaktan kurtarıldı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile asırlık caminin restore edilmesi bölge sakinlerince sevinçle karşılandı. Vatandaşlar “ Atalarımızdan kalan bir değerin yok olmaktan kurtarılması bizleri fazlasıyla memnun etti. Belediye Başkanımıza duyarlılığından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.

İBADETE AÇILACAK

Özellikle Osmanlı döneminde çevre köylerin Cuma namazı için toplandıkları Işıklı Camii’nde Kadir Gecesi ve diğer mübarek gecelerde ışık süzüldüğü rivayet edildiği için bu isim verildiği kaydedildi. Çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte Işıklı Camii ibadete açılacak. Belediye Yetkilileri, köy mezarlığının da yer aldığı yaklaşık 33 dönümlük arazi içindeki Işıklı Camiyle birlikte şadırvanında yeniden yapıldığını söylediler.