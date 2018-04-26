24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bu erken seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen memurlar, TSK personelleri, kamu çalışanları bugün saat 17.00’ye kadar istifa etmek zorunda.
Bugün 10:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:10 TSİ )
TSK'da bugün son gün!
24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
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Bugün 10:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz