Kaza dün, Gölcük İpekyolu Mahallesi İpekhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki köpekten korkan 11 yaşındaki Yiğit Kadir Bilgin kaçmaya çalışırken yola fırlayınca otomobil çarptı. Yaralanan çocuk 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit Kadir Bilgin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Köpekten kaçarken otomobil çarptı!
Gölcük'te, köpekten korkarak yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz