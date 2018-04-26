Efetur’dan çocuklara çok güzel hediyeler

Efe Tur Özemniyet araçlarının girdiği her noktada binlerce çocuğu boyama kitabı ve otobüs maketi hediye edildi.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Efetur Özemniyet tarafından yapılan açıklamada, “Efe Tur Özemniyet ailesini tercih ederek, bilet satış noktalarımızı, otobüslerimizi, servislerimizi varlıklarıyla şenlendirdikleri ve yüzlerindeki tebessüme vesile olmamızı sağladıkları için minnet duyarak teşekkür ederiz. Biliriz ki vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Geleceğimizin kahramanlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını camiamız adına yürekten kutlarız” mesajını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz