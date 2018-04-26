Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:34 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:36 TSİ )

Mavi Boncuklar  23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Kardelen Anaokulu Mavi Boncuklar sınıfı minikleri  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şarkıların söylendiği gösterilerin yapıldığı kutlama programında birbirinden güzel kıyafetleri ile sahne alan minikler, doyasıya eğlendi.Etkinliklere, günlerdir provalarını yaparak hazırlanan miniklerin ise heyecanı gözlerinden okunuyordu. Kardelen Anaokulu  Mavi Boncuklar sınıfı  öğretmeni  Burcu  Gülmez, “Çocuklarımız kendi bayramları olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çok güzel bir gösteri oldu. Bizlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu önemli günün önemini öğrencilerimize sonuna kadar aktaracağız” dedi. Program, öğrencilerin dans ve gösterileri ile sona erdi.

Bugün 11:34 TSİ - Eğitim

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Mavi Boncuklar  23 Nisan’ı coşkuyla kutladı mask
Mavi Boncuklar  23 Nisan’ı coşkuyla kutladı
Tanınmış yazarlar Kocaeli'ye geliyor mask
Tanınmış yazarlar Kocaeli'ye geliyor
YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı mask
YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı
MEB, bu kez İzmit Lisesi önünde protesto edildi mask
MEB, bu kez İzmit Lisesi önünde protesto edildi
Açık Öğretim öğrencileri sınava koştu! mask
Açık Öğretim öğrencileri sınava koştu!
Yeni Turan Anaokulu’ndan anlamlı proje mask
Yeni Turan Anaokulu’ndan anlamlı proje
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme

GALERİ

İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi mask
Pekdemir'in "Semt Kocaeli" projesinde erken teslim müjdesi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL