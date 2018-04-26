Şarkıların söylendiği gösterilerin yapıldığı kutlama programında birbirinden güzel kıyafetleri ile sahne alan minikler, doyasıya eğlendi.Etkinliklere, günlerdir provalarını yaparak hazırlanan miniklerin ise heyecanı gözlerinden okunuyordu. Kardelen Anaokulu Mavi Boncuklar sınıfı öğretmeni Burcu Gülmez, “Çocuklarımız kendi bayramları olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çok güzel bir gösteri oldu. Bizlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu önemli günün önemini öğrencilerimize sonuna kadar aktaracağız” dedi. Program, öğrencilerin dans ve gösterileri ile sona erdi.
Bugün 11:34 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
Mavi Boncuklar 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı
Kardelen Anaokulu Mavi Boncuklar sınıfı minikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.
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Bugün 11:34 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz