Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili, "Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı, başarısız oldu" dedi.
Bugün 11:53 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Abdullah Gül için "Proje" dedi!
Başbakan Yıldırım: Abdullah Gül aday olursa itibarını yitirir.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:53 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz