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Abdullah Gül için "Proje" dedi!

Başbakan Yıldırım: Abdullah Gül aday olursa itibarını yitirir.

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Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili, "Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı, başarısız oldu" dedi.

Bugün 11:53 TSİ - Siyaset

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