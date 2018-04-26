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Uğur Dündar, Hürriyet'i bu sözlerle anlattı

Sözcü.com.tr yazarlarından usta gazeteci Uğur Dündar, bugünkü köşesinde CHP Kocaeli Milletvekili olan ve İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri sonucunda geçici süreliğine İYİ Parti'ye geçen Fatma Kaplan Hürriyet'i yazdı.

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Sözcü.com.tr yazarlarından usta gazeteci Uğur Dündar, bugünkü köşesinde CHP Kocaeli Milletvekili olan ve İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri sonucunda geçici süreliğine İYİ Parti'ye geçen Fatma Kaplan Hürriyet'i yazdı.

Uğur Dündar köşesinde Hürriyet'i şu ifadelerle anlattı:

"O"nu Halk Arenası'nda güzel Türkçesi, akıcı üslubu ve heyecan verici ses tonuyla yaptığı bilgi ve yürek dolu konuşmalarıyla tanıdım. Daha sonra seçmenleriyle konuştum. Milletvekili seçilmeden önce nasıl yaşıyorsa, Meclis'e gittikten sonra da çizgisini hiç değiştirmediğini söylediler. “Maça gider, tribünde taraftarların arasında oturur, onlarla birlikte sevinir, birlikte üzülür. Pazara gittiğinde gazete kağıdı üzerine kurulan sofrada peynir, zeytin, domates, ekmek ve çaydan oluşan ‘Pazarcı menüsü'ne bayılır. Hiç ayrım yapmadan herkesin derdine çare arar, birine bir söz verdi mi mutlaka tutar… Kısacası hiç durmaz, bal yapan arı ya da iyilik meleği gibi oradan oraya koşar…" dediler. Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.

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