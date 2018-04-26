AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan Ankara'da il başkanlar toplantısına katıldı. Ceyhan'ın bugün saat 13.30 ile 14.00 arasında gerçekleştireceği basın açıklamasında istifa edeceği öğrenildi.
Bugün 12:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, vekil aday adaylığı için istifa etmeye hazırlanıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:32 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz